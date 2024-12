2024-12-30 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بعداد/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانه تم اقالة اللواء الركن زيد حوشي من منصب مدير الاستخبارات العسكرية. وقال المصدر لـ”عراق اوبزيرفر”، انه “تمت اقالة اللواء الركن زيد حوشي من منصبه مدير الاستخبارات العسكرية”.

