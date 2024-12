2024-12-30 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام، إذ يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.11 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط …

The post تراجع أسعار النفط وخام البصرة عند الـ 70 دولاراً first appeared on Observer Iraq.