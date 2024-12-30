2024-12-30 12:54:04 - المصدر: ايشان

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤولين قولهم إن جميع الأطراف تحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة قبل تسلم دونالد ترامب مهام منصبه. وأكد المسؤولون أن فريق المفاوضات متفائل بحذر إزاء الصفقة ويقولون إن هناك تقدما وأن “المفاوضات مستمرة طوال الوقت”. وقال المسؤولون الإسرائيليون الكبار إنه على الرغم من استمرار بعض الخلافات، فإن هدف الجميع هو […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: الجميع يسعى لتفاهمات قبل تنصيب ترامب أولاً على ايشان.



