مدرب منتخب عمان: مباراتنا غدا مهمة ضد فريق يملك عناصر جيدة ومدرب السعودية: لقاء صعب لكننا جاهزون

2024-12-30 13:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 30 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب سلطنة عمان لكرة القدم رشيد جابر إن الفريق سيخوض غدا الثلاثاء مباراة مهمة أمام شقيقه السعودي في بطولة الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) "حيث يملك (الأخضر) السعودي عناصر جيدة والتاريخ يشهد بذلك".وأضاف جابر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الذي يسبق لقاء منتخبي عمان والسعودية غدا أن لاعبي فريقه يحتاجون جهدا وتركيزا أكبر وكسب الصراعات في الملعب خلال التسعين دقيقة لافتا إلى أن التفاصيل الصغيرة سيكون لها أثرها في المباراة.وبين أنه على لاعبيه التركيز في بداية المباراة والحضور الذهني وذلك سيحل أي مشكلة في الفريق بحيث تلعب بطريقة تستفيد من نقاط قوتك ونقاط ضعف الفريق المنافس.وأوضح أنه بغض النظر عمن يشارك في لقاء الغد "لدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين الموجودين بالفريق" مضيفا أنهم يعملون داخل الفريق العماني كمنظومة وهدفهم أن يكونوا طرفا في النهائي الخليجي.من جانبه قال لاعب منتخب عمان فايز الرشيدي في المؤتمر الصحفي إن المباراة لن تكون سهلة لكن اللاعبين سيكونون جاهزين غدا وسيقدمون كل شيء في أرضية الملعب والجمهور العماني سيكون الرقم واحد والدافع في أرضية الملعب.من جهته قال مدرب المنتخب السعودي ايرفي رينارد إن مباراة الغد صعبة وسيكون الفريق على الموعد "ونحن جاهزون للمباراة" مضيفا أنه "الآن في المكان الذي كانوا يريدونه منذ بداية البطولة".وذكر رينارد أنه يعرف إمكانيات لاعبيه جيدا ويجب عليهم التركيز شاكرا دعم الجمهور السعودي المستمر للفريق الذي يشكل عاملا مساعدا متمنيا مواصلة الدعم منهم وأن اللاعبين مصرون على إسعاد الجمهور السعودي.وبين أن تسجيل الأهداف أصعب أمر في كرة القدم "ونعمل لتحسين أداء اللاعبين في القادم من المباريات ونعمل على إيجاد التوازن الدفاعي وأن انطلاقتهم كقوة دفاعية كان في الشوط الثاني من مباراة العراق التي كانت صعبة وشهدت كثرة الضغط على الفريق السعودي.وتابع "أسلوبنا هو أن نفرض أسلوبنا لا أن نتأقلم مع أسلوب المنافس" ويجب عدم إغفال المنافسين وطريقة لعبهم ونعرف المنتخب العماني ويجب أن نكون أقوى مما كنا عليه في مباراة العراق".بدوره قال لاعب المنتخب السعودي عون السلولي إنهم سيكونون جاهزين ونتمنى التوفيق أمام الفريق العماني شاكرا دعم الجمهور السعودي في المباراة السابقة وواعدا إياهم بتقديم أفضل ما لديهم. (النهاية) م ي م