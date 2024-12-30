الحكومة العراقية تعلن إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في ثلاث محافظات وقضاء

2024-12-30 13:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في ثلاث محافظات وقضاء.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعلن عن إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في محافظات (بغداد، وواسط، وميسان، وقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين)، ضمن الفترة الزمنية المُحددة.

وأوضحت أنه "بلغ عدد الأبنية المُنجزة لكل محافظة (144) في بغداد، و(48) في واسط، و(52) في ميسان، و(10) في قضاء طوز خورماتو، وبهذا قد ارتفع عدد المحافظات التي أنجزت المشروع، إلى تسع محافظات وقضاء".



