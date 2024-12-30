استشهاد احد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب باشتباكات مع داعش في حمرين كركوك

2024-12-30 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، باستشهاد احد عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب باشتباك مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تخوض الان اشتباكا مسلحاً مع عناصر داعش ضمن جبال حمرين في كركوك".

وأضاف ان "الحصيلة الأولية للاشتباك هي استشهاد احد عناصر الجهاز واسمه (هادي حامد) من سكنة محافظة بابل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.