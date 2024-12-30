الإطار التنسيقي: حديث المشهداني عن تأجيل الانتخابات "رغبته الشخصية"

2024-12-30 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عدّ الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الإثنين،تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني، بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة،بأنها تمثل "رغبته الشخصية"، مؤكداً على عدم وجود أي سبب للتأجيل.

وقالالقيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "تصريحات رئيس البرلمانمحمود المشهداني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب طارئة، تمثلرأيه الشخصي أو رغبته الشخصية، ولا تمثل رغبات وتطلعات القوى السياسية العراقيةإطلاقاً".

وأضافأن "الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والمجتمعية مستقرة تماماً فيالعراق، ولا يوجد أي سبب قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل الإجماعالسياسي مع إجراء الانتخابات في موعدها نهاية السنة الحالية، وفق موعدها الدستوري،وهي ستجري بهذا الموعد ولن تؤجل يوماً واحداً".

وكانرئيس البرلمان محمود المشهداني، قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة"الحدث"، إن: الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانونالانتخابات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنها "قد تؤجل في حال حدوثطارئ".

ومنالمفترض أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن ألغيت فكرةالانتخابات المبكرة، التي وعد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وخلالالفترة الماضية، طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بإجراء انتخاباتمبكرة لأكثر من مرة، لأنها ضمن المنهاج الوزاري، وعلى السوداني تنفيذ هذا الوعد الذيقطعه، لكنه اصطدم أيضاً بردود رافضة من قوى الإطار التنسيقي.

وتشهدالمنطقة والعراق، وضعاً سياسياً وأمنياً غير مستقر، وخاصة بعد الأحداث السورية،وسقوط نظام بشار الأسد، والضغوط الأمريكية لحل الحشد الشعبي في العراقونزع سلاح الفصائل.