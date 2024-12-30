شبكة "تحالف الأقليات" في العراق تسجل 100 ألف خطاب كراهية خلال أسبوع

2024-12-30 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت شبكة "تحالف الأقليات" في العراق، يوم الاثنين، عن تسجيل أكثرمن 100 ألف خطاب كراهية خلال أسبوع واحد.

وقالرئيس مجلس إدارة الشبكة، بسام سالم، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"سنة 2024 كانت فيها أمور إيجابية بخصوص المكونات حيث تمت إعادة تأهيلالمعابد الدينية ومناقشة تشريعات جديدة حول حقوق المكونات في مجلس النواب العراقيوتخصيص مقاعد للكوتا في برلمان إقليم كوردستان وعودة النازحين".

وأضافأن "الانتهاكات بحق المكونات التي تم تسجيلها تضمنت تسجيل أكثر من 100 ألف خطابكراهية خلال أسبوع، واستمرار بعض قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام السابق".

وتابعأنه "تم تسجيل 80 حالة تجاوز على أملاك خاصة للمسيحيين، وهدم مكان مقدسللبهائيين في بغداد، ووجود 2400 امرأة إيزيدية مفقودة و1100 شاب إيزيدي مفقود، وعدموجود قوانين خاصة بحماية ثقافة الأقليات".