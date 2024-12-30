غير دقيقة.. المشهداني ينفي تصريح له لقناة عربية حول "إمكانية تأجيل الانتخابات"

2024-12-30 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (30 كانون الأول 2024)، تصريحًا منسوبًا لرئيس البرلمان عن امكانية تأجيل الانتخابات.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" في ضوء ما روجته بعض الوكالات والقنوات وتناقلته عنها منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات مزعومة لرئيس مجلس النواب عن امكانية تأجيل الانتخابات، نؤكد بان تلك التصريحات غير دقيقة وننفيها بشكل قاطع".

ودعا المكتب الإعلامي" وسائل الاعلام الى توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة المواقف وما تنقله و تبثه او تفسره البعض من وسائل الاعلام في هذا السياق غير صحيح.

ونقلت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين (30 كانون الأول 2024)، عن رئيس البرلمان محمود المشهداني قوله، إن الانتخابات البرلمانية العراقية قد تؤجل في حال حدوث طارئ.

وأضاف المشهداني في مقابلة مع فضائية عربية، أن "الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات".

وفيما يتعلق بالصراع بين الفصائل العراقية وإسرائيل، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن "الفصائل المسلحة استجابت لمطالبات وقف الهجمات على إسرائيل"، مبيناً أن "ضغط امريكا أوقف نوايا إسرائيل بشن هجمات على العراق، لكن المشهداني، قال إن "تهديدات إسرائيل بتنفيذ ضربات على العراق ما زالت مقلقة".

وأكد المشهداني أن "العراق لا يمكنه أن يقف لجانب طرف إذا اندلع صراع أميركي إيراني، مشيرا الى انه" سيتم تقنين الوجود الأميركي بالعراق قريبا"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، "رفضه سيناريو التقسيم في سوريا"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل بالشأن الداخلي السوري".

ولفت إلى أن "تردي الأمن بسوريا سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق".

وحذر المشهداني من "حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق"، كما أشار الى تحذير عراقي لسوريا من "مغبة عدم احترام حقوق الأقليات".

وأعلن عن اتفاق مع سوريا على "منع تمدد الجماعات المسلحة، مشيرا الى أن "الهيمنة التركية واضحة في سوريا وهذا أمر مقلق"، مضيفاً "لا نريد أن تحل تركيا محل إيران في سوريا، لافتا الى أن "إيران ممتعضة مما حدث بسوريا ولديها العديد من المخاوف".