العراق يوقف تصدير فائض الحنطةلمواجهة الظروف الطارئة

2024-12-30 14:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشفت وزارة الزراعة عن إيقاف تصدير الفائض من محصول الحنطة البالغ ثلاثة ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، موجهة بتوزيعه بين المطاحن الأهلية بأسعار مدعومة، بهدف استقرار أسعاره محليا.وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى): إن انتاج الخطة الزراعية الشتوية الديمية ومضمونة الأمطار، وشبه المضمونة، أو غير المضمونة، أو […]

