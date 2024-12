نائب: لماذا تأخرت رواتب الموظفين؟

2024-12-30 14:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اربيل/ متابعة عراق اوبزيرفر تسائل عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، اليوم الاثنين، عن اسباب تأخير تسليم رواتب الموظفين. وقال شنكالي في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، ان “على اللجنة المالية النيابية الوقوف على اسباب تأخر رواتب الموظفين خاصة شهر كانون الاول واسباب عدم صرف النفقات التشغيلية والاستثمارية للوزارات والمحافظات حسب الميزانية المصوت عليها حكوميا “. …

