وزير التعليم يعلن تحقيق 90% من أهداف البرنامج الحكومي

2024-12-30 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الاثنين، تحقيق 90 بالمئة من أهداف البرنامج الحكومي.

وقال العبودي في كلمة له خلال الاحتفال بمناسبة يوم العلم العراقي، لتكريم الباحثين والتدريسيين في الجامعات الحكومية والأهلية ومؤسسات التعليم العالي بجوائز عامي 2022 و2023، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "مع انطلاق عام 2025، الذي يتسم بآمال وطموحات كبيرة لاستكمال الإنجازات العلمية والنوعية، نتطلع إلى مضاعفة التميز والإبداع من خلال الجهود المخلصة التي تُسهم في رفد بلدنا بالخدمات العلمية والتعليمية، وترك بصمة مؤثرة في جميع قطاعات الدولة".

وأكد، أن "يوم العلم العراقي، يمثل فرصة لتحفيز الخبرات وتعزيز الابتكار العلمي المستدام"، مشيداً "بجهود دائرة البحث والتطوير في تنظيم هذا الحدث المهم".

وأشار، إلى "ضرورة وضع معايير حديثة لجوائز يوم العلم تتماشى مع التحديات العلمية والمعرفية الحالية، وتقييم مدى إسهام الأبحاث العلمية في حل المشكلات التنموية وتقديم حلول فعالة عبر المؤسسات الأكاديمية"، لافتا الى أن "ملف البحث العلمي يُعد مرتكزاً أساسياً لعمل وزارة التعليم العالي، حيث تسعى الوزارة لتوفير أقصى الإمكانات لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات العلمية والأكاديمية، فقد حققت الوزارة أكثر من 90 بالمئة من الأهداف المرسومة في البرنامج الحكومي خلال 26 شهراً، وهو ما يعكس تجربة غنية بالإنجازات الواقعية".

ولفت، إلى "استحداث هيئة البحث العلمي بموجب التعديل التاسع لقانون الوزارة، التي تُعد إضافة نوعية لتعزيز البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية العراقية"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستُسهم في توسيع آفاق البحث العلمي وتطويره بما يخدم المجتمع ويدعم تطلعات العراق المستقبلية".