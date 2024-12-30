وزير الداخلية يشدد على العمل الإلكتروني لكونه يبعد جميع شبهات الفساد والروتين

2024-12-30 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

شدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على العمل الإلكتروني لكونه يبعد جميع شبهات الفساد والروتين، فيما أكد على ضرورة الاهتمام بالخدمة المقدمة للمغتربين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، استمع إلى الإيجاز السنوي للمديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لمعرفة مواطن القوة وتجاوز التحديات والوقوف على آخر الإنجازات المتحققة"، منوهاً بأن "الاجتماع كان بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القادة الأمنيين والضباط".

وأكد الوزير خلال الاجتماع على "أهمية مواصلة العمل في خدمة المواطنين، مثمناً في الوقت نفسه على ما تقوم به هذه المديرية وتوابعها داخل البلاد وخارجها من خلال الإخلاص في العمل واحترام المراجعين"، مشدداً على "مكافحة الفساد وتفعيل الدور الرقابي، وأن يشعر المواطن بأن حقوقه مصانة".

ووجه الوزير بـ"ضرورة إكمال جميع ما يتعلق بمشروع إصدار بطاقة السكن بالتعاون مع صندوق شهداء الشرطة، والاهتمام بالفيزا الإلكترونية ومكاتب الخدمة والخدمات في الجوازات والبطاقة الوطنية".

وأشار إلى "أهمية تنظيم حملات توعوية تثقيفية إعلامية عن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من قبل دوائر مديرية الأحوال المدنية"، موجهاً "بتوفير احتياطي كافٍ من نماذج البطاقة الوطنية والجوازات، فضلاً عن الاهتمام بالخدمة المقدمة للمغتربين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والشروع بحملة في جميع الدول لمتابعة أحوالهم وتذليل جميع العقبات أمامهم وإنجاز معاملاتهم".

وشدد وزير الداخلية، على "العمل الإلكتروني لكونه يبعد جميع شبهات الفساد والروتين، متمنياً لجميع العاملين في دوائر المديرية النجاح والتوفيق في أداء واجباتهم".