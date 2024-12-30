بيئة النجف الأشرف: إجراءات عاجلة لمعالجة انبعاثات معامل الطابوق

2024-12-30 14:35:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف ـ واع ـ حيدر فرمانأصدرت مديرية بيئة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، توصيات بيئية لمعالجة مخلفات معامل الطابوق البدائية، فيما أعلنت عن إجراءات عاجلة لمعالجة انبعاثات المعامل.وقال مدير بيئة النجف الأشرف، جمال عبد زيد شلاكة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معامل الطابوق البدائية (الكور) الواقعة في المنطقة المحاذية لمنطقة الحيدرية التابعة إدارياً لمحافظة كربلاء المقدسة، تصدر انبعاثات غازية ضارة بسبب اتجاه الرياح، مما يتسبب بأضرار صحية كبيرة على سكان المنطقة، وسط مطالبات شعبية ورسمية باتخاذ إجراءات عاجلة".وأوضح، أن "الكشف البيئي الرقابي المشترك بين مديرية بيئة النجف الأشرف وشعبة البيئة الحضرية ومديرية الأمن الوطني، أشار الى انتشار معامل الطابوق البدائية في المناطق السكنية، خاصة في المنطقة المحاذية لناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة".وأضاف، أن "الانبعاثات الغازية تؤثر سلباً في صحة سكان ناحية الحيدرية، ما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء وزيادة الحالات الصحية الحرجة".ولفت، الى أنه "تم إعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات عدة، منها مفاتحة محافظة كربلاء المقدسة، عبر مكتب محافظ النجف الأشرف لمتابعة عمل معمل طابوق الطارق ومعامل الطابوق البدائية في ناحية الخيرات، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية في ناحية الحيدرية لتفعيل عمل لجنة التجاوزات المشكلة سابقاً وإزالة المخالفات، الى جانب إعلام وزارة البيئة لمتابعة الوضع البيئي في المنطقة من خلال مديرية بيئة كربلاء المقدسة".