السوداني يلتقي المالكي ويؤكدان ضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية

2024-12-30 14:55:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي.وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته الحكومة من تقدم على مستوى تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، لا سيما في مجالات تأمين احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.كما تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه العراق، وضرورة تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لمواجهتها، في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، خاصة في سوريا، وتم التأكيد على الموقف العراقي الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية واحترام خيارات شعبها.كما شدد اللقاء، على أهمية استمرار التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف العدوان على غزة، وترسيخ الاستقرار في لبنان، مع الإشارة إلى جهود العراق في منع انتشار الصراع في المنطقة.



