بنود صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق.. وردود رسمية لأول مرة (مقال)

2024-12-30 15:00:06 - المصدر: الطاقة

على مدار الساعات الأخيرة، احتلّت قضية الغاز التركمانستاني إلى العراق مساحة كبيرة على الساحة في بغداد، لدرجة شغلت معها الرأي العام الذي يُمني نفسه بمعرفة الحقيقة.. الحقيقة فقط. هنا في هذه المساحة وحصريًا، سيجد القارئ -خاصة العراقي- أول تعليقات رسمية خاصة، ومعلومات تخرج لأول مرة عن صفقة غاز تركمانستان، التي وقّعتها وزارة الكهرباء لأول مرة …

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