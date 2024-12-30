الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج يقترب من دخوله حيز التشغيل

2024-12-30 15:00:06 - المصدر: الطاقة

اقترب مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج من دخول حيز التشغيل، في خطوة من شأنها أن توفر حلولًا جذرية لأزمة الطاقة في العراق والتي تُشكّل أكبر تحديات البلاد. وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول (2024)، عن إنجاز 90% من مشروع الربط الخليجي، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الطاقة. ومن المقرر أن …

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