الإعمار تكشف عن مشاريع جديدة ضمن الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية

2024-12-30 15:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادفصلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، خطتها لمشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمة الثانية، فيما أشارت إلى تحديد عدة تقاطعات في بغداد لإنشاء مشاريع مستقبلية عليها، تكون مكملة لمشاريع الحزمة الأولى. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في حديث للإعلام الرسمي، إن "الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية التي أطلقها رئيس […]

