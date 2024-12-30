2024-12-30 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انتقدت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، يومالاثنين، إبرام اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص في المجالات الصحية والتعليمية،معتبرة أن تلك الخطوات تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وتهدد حقوق الفئاتذات الدخل المحدود.

وأعلنرئيس الكتلة مصطفى عبد الله، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية، وحضرته وكالةشفق نيوز، عن رفضه لاتفاقية أبرمتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان مع إحدىشركات القطاع الخاص لتزويد المستشفيات الحكومية بالمستلزمات الطبية كافة.

وشددعلى أن "الخدمات الصحية والتعليمية هي مسؤولية حكومية ولا ينبغي أن تتحول إلىأدوات لزيادة ثروات الشركات الخاصة".

واعتبر،أن "خصخصة القطاعين الصحي والتعليمي بشكل تدريجي يمثل ظلماً كبيراً بحقالمواطنين الذين يعانون من تأخر الرواتب وغياب الخدمات الأساسية كالكهرباء".

وفيالسياق نفسه، بين النائب علي حمه صالح، أن "الاتفاقية تمتد لعشر سنوات وتمنحالشركة الخاصة حق تزويد المستشفيات بالمستلزمات مقابل دفع 10 مليارات دينار سنوياًمن عائدات الدولة، مما يضع عبئاً مالياً كبيراً على القطاع الصحي".

وكانصالح قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن أسعار بعض الأدوات الطبية "ارتفعت إلى100 ضعف"، مبيناً أن "استمرار تنفيذ الاتفاقية سيكلف إقليم كوردستان مايزيد عن 48 مليار دينار سنوياً في السليمانية فقط، مع خسائر أكبر في أربيل ودهوك"،مشدداً على أن الحكومة لن تتمكن من تحمل هذه التكاليف على المدى البعيد.

وأكدعلى ضرورة "إعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بخصخصة القطاعين الصحيوالتعليمي"، داعياً إلى وضع حد للاتفاقيات التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد منمعاناتهم الاقتصادية.

ويشهدإقليم كوردستان منذ سنوات نقاشات محتدمة حول خصخصة الخدمات الأساسية، لا سيما فيمجالي الصحة والتعليم.

وبينماتؤكد الحكومة أن الخصخصة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، يعارض كثيرون هذه السياسة،معتبرين أنها تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع الأوضاعالاقتصادية الصعبة.