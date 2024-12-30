2024-12-30 15:18:04 - المصدر: ايشان

نفى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، ما تم تداوله حول إمكانية تأجيل الانتخابات، مُكذباً ما تناقلته وسائل إعلام على أنه تصريح للمشهداني حول الموضوع. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تابعته منصة “إيشان”، إنه “في ضوء ما روجته بعض الوكالات والقنوات وتناقلته عنها منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات مزعومة لرئيس […]

ظهرت المقالة المشهداني ينفي إمكانية تأجيل الانتخابات: ما تناقلته بعض القنوات عنّي غير صحيح أولاً على ايشان.



