2024-12-30 15:18:04 - المصدر: ايشان

تظهر تحليلات جديدة أن تأثير التدخين على طول العمر أكبر من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى أن كل سيجارة تقصر حياة المدخن بـ11 دقيقة فقط. ووفقا للنتائج الجديدة، وجد الباحثون أن المدخنين يفقدون في المتوسط 20 دقيقة من حياتهم مع كل سيجارة يدخنونها. ويفقد الرجال 17 دقيقة من حياتهم مع كل سيجارة يدخنونها، بينما […]

ظهرت المقالة دراسة جديدة: المدخنون يفقدون 20 دقيقة من حياتهم مع كل سيجارة أولاً على ايشان.



