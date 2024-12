بالصور: محافظ ذي قار يتفقد مشروع مجاري الشطرة ويؤكد تحقيق نسب إنجاز متقدمة

2024-12-30 15:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

تفقد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، سير العمل في مشروع مجاري الشطرة، الذي يتضمن إنشاء وحدة معالجة بطاقة 64 متر مكعب، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والمطرية. وأعلن المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع حقق نسبة إنجاز بلغت 77%، متفوقاً على المخطط المحدد بنسبة 75%، بينما بلغت...

