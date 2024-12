جامعة ذي قار تستقبل 4 طلاب عرب ضمن مبادرة “أدرس في العراق”

2024-12-30 15:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت جامعة ذي قار عن استقبالها أربعة طلاب عرب للدراسة في كلياتها، ضمن مبادرة “أدرس في العراق” التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقال مدير إعلام الجامعة، الدكتور أحمد عطشان، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن الجامعة استقبلت طالبة من السودان التحقت بكلية التمريض، بالإضافة إلى ثلاثة...

