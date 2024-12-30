تشكيل أول لجنة لتقييم مدراء الدوائر في ديالى.. هذه هي الخيارات

2024-12-30 15:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس ديالى تركي جدعان، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، عن تشكيل لجنة تقييم لمدراء الدوائر في المحافظة.

وقال جدعان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظ ديالى عدنان الشمري قرر تشكيل لجنة مركزية لتقييم مدراء الدوائر الحكومية وفق مسارات محددة من اجل المضي في خطة اصلاح شاملة لن تستثني أي موقع".

وأضاف أن "نتائج التقييم ستضع الشمري امام خيارين، هي الاعفاء او اعطاء فرصة زمنية محددة للتطوير، لافتا الى ان ديالى بحاجة ماسة لتغير إيجابي ينعكس على فعالية الخدمات بشكل مباشر".

وأشار الى أن "اللجنة باشرت في أداء مهامها، وربما يصدر اول تقيم خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء ما يرصد من اعمال ميدانية مع بيان مستوى تفاعل الدوائر مع شكاوي الأهالي في مختلف المناطق".