تكليف قائد جديد للاستخبارات العسكرية العراقية

2024-12-30 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتكليف اللواءالركن حسن جواد السيلاوي بمهام مدير الاستخبارات العسكرية العراقية.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة، من صدور قرار بإقالة اللواءالركن زيد حوشي من منصبه كمدير للاستخبارات العسكرية.

ووفق مصدر أمني، تحدث للوكالة، فإن أسباب إقالة اللواءالسابق لم تُعلن حتى الآن.

وفي 17 كانون الأول 2022، تم تكليف اللواء الركن زيد حوشيمديرا للاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة أركان الجيش العراقي.