شرطة صلاح الدين ترسل الوجبة الثانية من منتسبيها لحماية الحدود مع سوريا

2024-12-30 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، يوم الإثنين، بأن 150 منتسباً من شرطةالمحافظة باشروا في مهام حماية الحدود العراقية – السورية، فيما بين أنها الوجبةالثانية ضمن توجيهات وزير الداخلية لتعزيز أمن الحدود.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عبد الأميرالشمري، وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة المحافظة، توجهت قوة منأفواج طوارئ قيادة شرطة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدودالمنطقة السادسة لمدة 15 يوماً".

وأضافالمصدر، أن "هذه هي الوجبة الثانية، ومكونة من 150 منتسباً"، مبيناً أن"القوة هي لإسناد القطعات المنتشرة على طول الشريط الحدودي".

وكانتشرطة صلاح الدين قد أرسلت الوجبة الأولى المكونة من 150 منتسباً إلى الحدودالعراقية - السورية في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأبلغمصدر في شرطة صلاح الدين وكالة شفق نيوز، في حينها، بأنه "بناءً على توجيهاتوزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة المحافظة توجهت قوة من أفواجطوارئ قيادة شرطة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدود المنطقةالسادسة لمدة 15 يوماً".

ويخشىالعراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة علىمناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامتالقوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظامالسوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقدأكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشارمكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشاروحمايتها من أي خرق قد يحدث.