تكليف اللواء الركن حسن جواد السيلاوي بمهام مدير الاستخبارات العسكرية

2024-12-30 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، بتكليف اللواء الركن حسن جواد السيلاوي بمهام مدير الاستخبارات العسكرية، بدلا من اللواء الركن زيد حوشي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قام بتكليف اللواء الركن حسن جواد السيلاوي بمهام مدير الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً في وقت سابق اليوم، بإقالة مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن زيد حوشي من منصبه، وتكليفه بمهام مدير دائرة العمليات في جهاز المخابرات".

وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه "تمت اقالة اللواء الركن زيد حوشي من منصب مدير الاستخبارات العسكرية لأسباب مجهولة".







