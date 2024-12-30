تكليف اللواء الركن زيد حوشي بمهام مدير دائرة العمليات في جهاز المخابرات

2024-12-30 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، بتكليف اللواء الركن زيد حوشي بمهام مدير دائرة العمليات في جهاز المخابرات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة قام بتكليف اللواء الركن زيد حوشي بمهام مدير دائرة العمليات في جهاز المخابرات".

هذا وافاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، بإقالة مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن زيد حوشي من منصبه.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تمت اقالة اللواء الركن زيد حوشي من منصب مدير الاستخبارات العسكرية لاسباب مجهولة".

واضاف انه "ولغاية الان لم يتم تسمية شخص اخر لادارة مهام المديرية".