2024-12-30 16:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكدت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار، ابتسام الهلالي، أهمية التزام الجهات الحكومية بدعم الرزنامة الزراعية التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية. وقالت الهلالي خلال حديث لـ(المدى)، إن "الرزنامة تهدف إلى حماية المحاصيل المحلية التي حقق العراق اكتفاءً ذاتيًا منها، مشددة على رفض اللجنة لأي فتح للاستيراد يضر بالمحاصيل المحلية أو يغرق […]

The post لجنة الزراعة: إجراءات صارمة لحماية الرزنامة الزراعية ودعم المنتج المحلي appeared first on جريدة المدى.