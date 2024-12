الحرس الثوري الإيراني: 23 مجموعة معارضة في سوريا ومن الصعب تشكيل حكومة مركزية

2024-12-30 16:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةصرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، اليوم الاثنين، بأن 23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن نائيني، في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية قبل رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز […]

