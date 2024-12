2024-12-30 16:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

محافظ ميسان : يصدر أمراً إدارياً بتعيين 1896 من العقود المؤقتة من خريجي البكالوريوس والدبلوم.

