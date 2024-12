عاجل| عراق أوبزيرفر تعلن نتائج استفتائها السنوي لأفضل مشروع خدمي عراقي للعام 2024 (فيديو)

2024-12-30 16:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت وكالة عراق اوبزيرفر نتائج استفتائها السنوي للعام 2024، بمشاركة آلاف المصوتين على حساباتها المختلفة في منصات التواصل الاجتماعي. وفي استفتاء افضل مشروع خدمي في العراق للعام 2024، كان تصويت الجمهور العراقي كالتالي: – في المرتبة الأولى: فاز مشروع (التعاون هايبر ماركت) – وفي المرتبة الثانية، جاء مشروع تطوير مداخل بغداد – …

