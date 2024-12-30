الموقف الكردي في إقليم كردستان "غير موحد" إزاء الوضع الجديد في سوريا

2024-12-30 16:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ السليمانية

أكد الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، أن الموقف الكردي في إقليم كردستان غير موحد إزاء القضية السورية.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية تتعامل مع القضية السورية وفقا لمصالح الدول والمحاور، وليس وفقا لمصالح الكرد، أو مصالح إقليم كردستان باعتباره منطقة مجاورة لسوريا".

وأضاف أن "مواقف الأحزاب حتى الآن تتبع سياسة المحاور، فالحزب الديمقراطي رحب بالوضع الجديد وانفتح بعلاقاته مع الإدارة الجديدة في سوريا، وفقا لرغبة تركيا بذلك، فيما لايزال موقف الاتحاد الوطني ضبابيا، بسبب علاقاته السيئة مع تركيا، وأيضا ضبابية الموقف الإيراني، بالتالي لا توجد سياسة موحدة حتى الآن".

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قال في وقت سابق، إنه يرحب بوصف قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبي محمد الجولاني"، الشعب الكردي بأنه جزء من الوطن، وشريك في "سوريا القادمة".

وأعرب بارزاني عن الأمل أن تكون هذه الرؤية بداية تصحيح المسار وإنهاء "الممارسات المجحفة المرتكبة بحق أكراد سوريا"، مشيراً إلى أن هذا المنظور "يمهد لبناء سوريا قوية وديمقراطية ويجب على الكرد والعرب وكل المكونات اغتنام الفرصة للمشاركة معا في بناء سوريا مستقرة وحرة وديمقراطية".

وفي الثامن من كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد في سوريا، بعد دخول فصائل المعارضة العاصمة دمشق، وبحسب مراقبين فأن سقوط الأسد شكل خسارة لإيران وتراجع لنفوذها هناك خصوصاً وان الأسد كان حليفاً مهماً لها.