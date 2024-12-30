2024-12-30 16:45:04 - المصدر: ايشان

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنان، ابتداءً من الإثنين، ضمن مبادرة رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتسيير رحلات مجانية لنقل وإعادة اللاجئين اللبنانيين من بغداد إلى بيروت. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، في تصريحات لـ”الحرة”، إن “الرحلة الأولى التي ستنطلق من مطار بغداد الدولي، ستقل 159 […]

ظهرت المقالة الهجرة تكشف استئناف رحلات إعادة النازحين اللبنانيين من بغداد إلى بيروت أولاً على ايشان.



