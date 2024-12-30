لمدة ثلاث سنوات.. محافظ ميسان يعلن تعيين 1896 من العقود المؤقتة

2024-12-30 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الإثنين، إصدار أمر إداري بتعيين 1896 درجة وظيفية ضمن الوجبة الثانية من العقود المؤقتة في قضاء العمارة بمدة تعاقد لثلاث سنواتوذكر الفرطوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "أصدرنا اليوم، الموافق 30 كانون الأول 2024، أمراً إدارياً يقضي بتعيين (1896) درجة وظيفية ضمن الوجبة الثانية من العقود المؤقتة في قضاء العمارة، شملت هذه الوجبة خريجي البكالوريوس والدبلوم، براتب شهري قدره (300,000) ثلاثمائة ألف دينار، ومدة التعاقد ثلاث سنوات".وأضاف، أنه "تم اعتماد ضوابط التعيين المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ الموازنة، وقراري مجلس الوزراء المرقمين (24983) و(24385) كأساس للمفاضلة واختيار الفائزين بالتعيين"، متابعاً أن "هذا الإجراء يمثل المرحلة الثانية من التعيينات، بعد أن استكملت كوادر قسم إدارة الموارد البشرية واللجان الفرعية المختصة تدقيق البيانات الواردة من قائممقامية قضاء العمارة، أما الدرجات المخصصة لخريجي الإعدادية فما دون، وناحية العدل، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد استكمال إجراءات التدقيق".وأشار إلى أن "لجنة الاعتراضات تستمر في استقبال طلبات الاعتراض حتى تاريخ 12 كانون الثاني 2025، حيث سيتم استلام الطلبات وتوحيدها من قبل قائممقامية قضاء العمارة، وسيتم مباشرة الفائزين بالتعيين بعد انتهاء أعمال لجنة الاعتراضات"، منوهاً بأننا "نتمنى التوفيق لجميع الفائزين، مؤكدين أن هذه التعيينات تهدف إلى رفد مؤسساتنا الحكومية في المحافظة بدماء شابة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمحافظة وأبنائها".