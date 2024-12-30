مكافحة الإرهاب تعلن عن صيد ثمين في مثلث عراقي (صور)

2024-12-30 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، عنتفاصيل عملية نوعية في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك وديالى.

وبحسب مصدر أمني، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "قواتجهاز مُكافحة الإرهاب قتلت 7 عناصر من تنظيم داعش، ودمرت 22 مضافة وخمسة أنفاق،فيما عثرت على مواد متفجرة وأحزمة ناسفة".

وأوضح المصدر، أن "هذه العملية النوعية نُفذت فيالحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك من جهة، والحدود الفاصلة بين ديالى وصلاحالدين من جهة أخرى".