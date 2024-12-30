الفياض يؤكد جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية
2024-12-30 17:35:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الإثنين، جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الفياض- وخلال حضوره مهرجان “الشهادة والسيادة” الذي أقامته رئاسة أركان الحشد – لواء القوات الخاصة (المختار) بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر- استذكر مسيرة الشهداء ودورهم في تحقيق أهداف الفتوى الشرعية"، مشيرًا إلى، أن "الحشد بفضل القادة المخلصين، تتمترس خلفه الآن أمة لها بصمة كبرى في منازلة الأعداء".
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي- حسب البيان- جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.
وشدد الفياض- بحسب البيان- على "ضرورة الاقتداء بمسيرة الشهداء والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في هزيمة الإرهاب".
واختتم البيان، أن "المهرجان حضره عدد كبير من القادة والمقاتلين وممثلي السفارات العربية وأعضاء مجلس النواب العراقي".
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الإثنين، جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الفياض- وخلال حضوره مهرجان “الشهادة والسيادة” الذي أقامته رئاسة أركان الحشد – لواء القوات الخاصة (المختار) بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر- استذكر مسيرة الشهداء ودورهم في تحقيق أهداف الفتوى الشرعية"، مشيرًا إلى، أن "الحشد بفضل القادة المخلصين، تتمترس خلفه الآن أمة لها بصمة كبرى في منازلة الأعداء".
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي- حسب البيان- جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.
وشدد الفياض- بحسب البيان- على "ضرورة الاقتداء بمسيرة الشهداء والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في هزيمة الإرهاب".
واختتم البيان، أن "المهرجان حضره عدد كبير من القادة والمقاتلين وممثلي السفارات العربية وأعضاء مجلس النواب العراقي".