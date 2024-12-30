الفياض يؤكد جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية

2024-12-30 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الإثنين، جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الفياض- وخلال حضوره مهرجان “الشهادة والسيادة” الذي أقامته رئاسة أركان الحشد – لواء القوات الخاصة (المختار) بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر- استذكر مسيرة الشهداء ودورهم في تحقيق أهداف الفتوى الشرعية"، مشيرًا إلى، أن "الحشد بفضل القادة المخلصين، تتمترس خلفه الآن أمة لها بصمة كبرى في منازلة الأعداء".وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي- حسب البيان- جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.وشدد الفياض- بحسب البيان- على "ضرورة الاقتداء بمسيرة الشهداء والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في هزيمة الإرهاب".واختتم البيان، أن "المهرجان حضره عدد كبير من القادة والمقاتلين وممثلي السفارات العربية وأعضاء مجلس النواب العراقي".