2024-12-30 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، قتل 7 من عناصر داعش وتدمير 25 مضافة.وذكر بيان للجهاز- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، وبجهد استخباري مستمر، نفذ الجهاز حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة.وأضاف البيان، أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب شرعت- في سلسلة جبال حمرين، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وبعد توجيه ضربة جوية- بعملية تفتيش وتطهير، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، وتدمير 20 مضافة و3 كهوف و5 أنفاق".وتابع البيان، أنه "في واجب مشترك مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت قوات الجهاز من ضبط العديد من المواد المتفجرة في الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، حيث تم تدمير 5 مضافات في محافظة الأنبار".وأكد البيان، أن "عمليات إلقاء القبض على فلول العصابات الإرهابية، وتطهير وتفتيش المضافات والكهوف مستمرة لجهاز مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلد".