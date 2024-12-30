مكافحة الإرهاب يقتـل 7 دواعـش ويدمر 22 مضافة و5 انفاق في ثلاث محافظات

2024-12-30 17:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، عن قتل 7 من عصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لاعلام الجهاز تلقته، "بغداد اليوم"، ان "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب قتلت 7 دواعـش وتدمير 22 مضافة و5 انفاق والعثور على مواد متفجرة وأحزمة ناسفة".

وأشار البيان الى، ان الارهابين قتلوا "بعملية نوعية نفذت في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك و الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين".







