السوداني يبدأ 2025 بزيارة إيران

2024-12-30 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يومالإثنين، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل بزيارةإلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إنالسوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة فيسوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدةإلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش معقادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن،بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني مسعودبزشكيان زار العراقي في 11 منأيلول/سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية،النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني وفي 22 منأيار/مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.