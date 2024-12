2024-12-30 18:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية يلقي القبض على إرهـ.ابي إيطالي الجنسية يروج لعصابات د١عش في صلاح الدين ‏⁧‫

