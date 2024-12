تقرير عبري يكشف معلومات "صادمة" عن هجوم "حماس": بدأ منذ 2016 واخترقوا "إسرائيل"

2024-12-30 18:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىعثر الجيش "الإسرائيلي" على وثائق وأجهزة الكمبيوتر خلال المعارك في قطاع غزة، وكشفت تلك الوثائق أن حماس تمكنت من اختراق رسائل البريد الإلكتروني وإجراء عمليات مراقبة بهدف اغتيال شخصيات "إسرائيلية".وذكرت القناة 12 العبرية في تقرير أن "المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها حماس كانت دقيقة ومفصلة للغاية، حيث قامت بتحديد الأهداف وإعداد ملفات مفصلة لهجوم السابع […]

