2024-12-30 18:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة النفط في العاصمة بغداد بسبب تردي واقع الكهرباء. وقال مصدر محلي، إن "المتظاهرين طالبوا بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الوقود لتشغيل المحطات". من جهتها، أكدت قيادة عمليات بغداد، تأمينها الحماية للتظاهرة السلمية امام (وزارة النفط) في جانب الرصافة. وأوضحت القيادة في بيان، أن وحدات حفظ […]

