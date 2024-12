المالكي يغازل الصدريين: عودة التيار إلى العملية السياسية ضرورية

2024-12-30 18:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيبدو أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لم يفقد الأمل بعد في عودة زعيم التيار الوطني، مقتدى الصدر، إلى الساحة السياسية، في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا مؤخرا والمخاوف من انعكاسها على الداخل العراقي.إذ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية بضرورة.وقال المالكي في مقتطفات من […]

