التعليم: فوز أكثر من 165 مرشحا بجوائز يوم العلم العراقي في العامين الماضيين

2024-12-30 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فوز أكثر من 165 مرشحا بجوائز يوم العلم العراقي في العامين الماضيين.وقالت مدير عام دائرة البحث والتطوير التابعة للوزارة لبنى خميس مهدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة وضعت معايير جديدة تحاكي البيئة العلمية على مستوى العالم وهناك تطوير في آليات سير ومنح جائزة يوم العلم العراقي لعامي 2022 و2023 والتي تم تنظيمها من قبل مجموعة من خيرة الجامعات بالإضافة إلى دائرة البحث والتطوير، حيث ظهرنا بمجموعة من المعايير تحاكي الجامعات العالمية".وأضافت، أنه "تم تقديم هذه الجائزة وفق إعمام من دائرة البحث والتطوير إلى الجامعات، ثم وضعت لجنة لصياغة هذه المعايير، وتم وضع استبانة خاصة لغرض رفع أسماء المرشحين وعلى وفق الـ 12 جائزة الخاصة بالعنوان (جائزة يوم العلم العراقي) والتي شملت جوائز للبحث المتميز والجامعة المتميزة وجائزة الباحث الأكاديمي المتميز وجائزة المكتبة، والوحدة البحثية والمراكز البحثية والعمل التشجيعي والمشاريع البحثية بالنسبة لطلبة المكتبات وغيرها".وأشار إلى، أن "أكثر من 480 مرشحا تنافسوا في ما بينهم وفاز أكثر من 165 مرشحاً بالجائزة، معربة عن، "شكرها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على دعمه المتواصل ودائرة البحث والتطوير العلمي القائمة على هذه الجائزة".