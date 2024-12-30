ميناء الفاو.. الفرطوسي يحدد ضوابط اختيار الشركات المشغلة لمحطة الحاويات

2024-12-30 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد ناصرحدد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الإثنين، ضوابط اختيار الشركة المشغلة لمحطة الحاويات رقم (1) في مشروع ميناء الفاو الكبير.وقال الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة المشغلة التي ستتولى تشغيل محطة الحاويات رقم (1) يجب أن تكون ضمن قائمة أفضل 20 شركة عالمية".وأضاف، أنه "حتى الآن تم اختيار 11 شركة وفق ضوابط محددة، وسيتم توجيه الدعوات لهذه الشركات بعد استكمال الإجراءات القانونية والموافقات النهائية للدخول في عملية التنافس في الأيام القريبة المقبلة".وأوضح، أن "البنى التحتية للمشروع قد اكتملت من قبل الشركة العامة لموانئ العراق، فيما ستتكفل الشركة المشغلة بالبنى الفوقية، والتي تشمل توفير المعدات والآليات اللازمة مثل الشاحنات والرافعات الشوكية ونظام الـRTG (رافعات الحاويات ذات الإطارات المطاطية)، وستكون مسؤوليتها تطوير البرمجيات والأنظمة الخاصة بعمليات المناولة داخل الميناء، وستتحمل الشركة المشغلة التكاليف المتعلقة بهذه التجهيزات كافة".