التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين وجبة جديدة

2024-12-30 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، أمرا وزاريا بتعيين ثلاثة وعشرين من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك مركز الوزارة استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة.

ودعت وزارة التعليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المركز الإرشادي في الجامعة التكنولوجية لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31 عند التاسعة صباحا في المركز الإرشادي ولغاية عشرة أيام عمل".





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