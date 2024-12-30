2024-12-30 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، تنويهاً للمستفيدين المشمولين بصرف الرواتب المتراكمة.

وقالت العمل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، تنوه للمستفيدين المشمولين بصرف الرواتب المتراكمة للأعوام (2019 – 2020 -2021)، لمن غير المعين او فاة المعين او المعاق، انه تم الصرف لجميع محافظات العراق باستثناء محافظة الديوانية".

وعزا البيان استثناء الديوانية من الصرف " إلى عدم وصول الأبيان من المصرف إلى قسم الهيئة وسيتم صرفها مطلع عام 2025".