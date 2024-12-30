2024-12-30 18:54:04 - المصدر: ايشان

أفاد تقرير للصندوق الألماني للسكان في العالم DSW بأن عدد سكان العالم، زاد في عام 2024 الذي قارب على الانتهاء، بنحو 82 مليون نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه. ووفقا لتقديرات الصندوق، سيبلغ عدد سكان العالم مع حلول الأول من كانون الثاني/يناير 2025، حوالي 8.156 مليار. وفي الوقت نفسه، بقي عدد سكان ألمانيا على نفس المستوى […]

ظهرت المقالة انفجار سكّاني.. تقرير دولي: العالم ازداد 82 مليون نسمة خلال عام 2024 أولاً على ايشان.



