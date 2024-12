صدور امر اداري بتعيين قرابة الفي خريج في ميسان

2024-12-30 19:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر أعلن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الإثنين، إصدار أمر إداري بتعيين 1896 درجة وظيفية ضمن الوجبة الثانية من العقود المؤقتة في قضاء العمارة بمدة تعاقد لثلاث سنوات. وذكر الفرطوسي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أننا “أصدرنا اليوم، الموافق 30 كانون الأول 2024، أمراً إدارياً يقضي بتعيين (1896) درجة وظيفية ضمن الوجبة …

